À Lassay-les-Châteaux, une amende de 50€ pour des ordures laissées par terre

Lassay-les-Châteaux, France

Lors du dernier conseil municipal de Lassay-les-Châteaux à la mi-janvier, les élus ont voté pour un tarif d'amende de 50€ pour ceux qui déposeraient leurs ordures hors des conteneurs et de façon sauvage. Un problème récurrent depuis plusieurs mois d'après Gérard Le Royer un des élus de la commune. Lui habite Melleray-la-Vallée qui dépend de Lassay. D'après cet élu certaines personnes ayant laissé leurs ordures par terre ont été déjà identifiées. Plusieurs viennent de l'Orne, le département voisin.

"Quand ils déposent leurs déchets le samedi soir ou le dimanche, et bien un chien ou un autre animal peut gratter les sacs. Du coup le lendemain matin, s'il y a du vent, les agriculteurs retrouvent des déchets dans leurs champs et ils m'apellent" expliquent Gérard Le Royer. La ville pratique pourtant le tri sélectif depuis plusieurs années. Les habitants de Lassay-les-Châteaux et des communes environnantes possèdent une carte pour l'accès au conteneur. Ça ne suffit pas donc une amende de 50€ c'est la moindre des choses pour certains habitants.

"Les gens se foutent de tout. Ils mettent leurs ordures partout. Les gens sont dégueulasses, il n'y a rien à faire" lance Jean-Bernard. Depuis la mise en place de l'amende à 50€ il y a un mois, les incivilités sont quand même moins nombreuses d'après Gérard Le Royer. "Si ça continue on mettra la vidéo-surveillance près des poubelles et puis voilà ... ce serait dommage d'en arriver là" termine le conseiller municipal.