A Lauris, un parcours pédagogique pour montrer que le compostage est à la portée de tous

Lauris, France

Après le tri des déchets vient le compostage. C'est trop contraignant ? Le contenu sent mauvais ? Vous n'avez pas de jardin ? A Lauris, en Vaucluse, l'association Au maquis montre que ce ne sont pas des bonnes excuses... Cette dernière a mis en place un parcours pédagogique pour expliquer le fonctionnement d'un composteur et les moyens d'éviter le gaspillage alimentaire.

Pour le découvrir, il faut se rendre dans le jardin du Café villageois, rue de la Gare. Ce jeudi, une visite était au programme pour inaugurer l'initiative, une dizaine de personnes étaient présentes.

Plusieurs panneaux d'explications sur le compostage ont été installés dans le jardin du café villageois à Lauris, en Vaucluse. © Radio France - Elsa Vande Wiele

Le compostage partagé comme possibilité

Christine participait à la visite. Pour l'instant cette retraitée n'a pas besoin de compost mais elle s'y intéresse. "J'ai des poules, sourit-elle. Je n'ai pas le temps de composter mes déchets qu'ils sont déjà recyclés."

Séverine Marianni, adjointe déléguée à la vie associative était de la partie. Elle reconnaît qu'elle devrait s'y mettre : " Maintenant tout le monde tri ses déchets, et je pense que le compostage est l'étape suivante. Il faut vraiment intégrer cette démarche pour rentrer dans un cercle vertueux."

C'est l'objectif de l'association Groupe énergies renouvelables environnements et solidarités qui coordonne ce projet. Alexia en est membre, elle explique : " On veut montrer qu'on peut composter ses propres déchets quand on a un jardin, sinon on peut partager un gros composteur avec d'autres personnes, comme par exemple au pied d'un immeuble."

Lors de ce parcours on apprend aussi par exemple à quoi sert le paillage. Les visites guidées sont proposées aux horaires d'ouverture du Café villageois. A savoir les jeudis à partir de 18h et les vendredis et samedi de 17h à minuit.