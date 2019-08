À Laval, des jeunes récoltent 3 kilogrammes de mégots en un après-midi

Laval, France

Neuf sacs-poubelle de 30 litres sont remplis de déchets. En trois heures environ, des jeunes lycéens ont ramassé 3 kilogrammes de mégots dans les rues du centre-ville de Laval.

L'appel a été lancé sur le réseau social Instagram explique Loup, l'un des co-organisateurs : "On a vu avec mon ami qu'il y avait énormément de déchets et on trouvait ça choquant qu'il y a encore des gens qui se permettent de salir des sols". Les mégots de cigarette, aussi petits soient-ils, peuvent polluer jusqu'à 500 litres d'eau avec des substances toxiques comme des phénols ou des métaux lourds.

La vingtaine de jeunes qui participent à cette "marche propre" - ou "clean-walk" comme ils l'appellent - se répartissent en trois groupes à plusieurs endroits stratégiques de Laval. Ils s'accroupissent alors à la recherche de mégots qu'ils n'ont pas trop de mal à trouver regrette Olivier : "Rien que sur cette petite zone, j'en ai 10 sur même pas 25 cm²".

Le résultat d'un après-midi de ramassage de mégots et déchets sur le trottoir à Laval. - Olivier Ayazpoor

Les sacs se remplissent vite. Beaucoup plus vite que ne l'aurait imaginé Louane : "C'est vraiment choquant de voir ça. En dix minutes à peine nous avons rempli un tiers du sac pourtant grand". Alban, lui, s'agace : "Ils ont quoi dans la tête les gens qui jettent tout ça au même endroit ? Où ont-ils eu leur éducation ?"

Ces jeunes aimeraient se remobiliser bientôt pour ramasser de nouveaux déchets.