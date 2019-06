A Lestards en Corrèze, il n'y aura bientôt plus de coupures de courant grâce à un "smart grid"

Lestards, France

Un "smart grid" est un réseau intelligent. C'est un système d'optimisation de la production et de la distribution de l'énergie. L'idée est simple : il y a en France de plus en plus de production locale d'énergie électrique renouvelable, qui peut être utilisée pour pallier les coupures du réseau. C'est exactement ce qui va être fait à Lestards. Le projet est porté par le Conseil départemental de la Corrèze, le syndicat de la Diège et Enédis. "L'idée est qu'en cas de coupure, précise Pascal Coste le président du Conseil départemental, on puisse restituer de l'énergie produite par des hangars photovoltaïque ou autres".

Deux minutes de coupure

Concrètement un hameau de Lestards est pour l'instant concerné, celui de Nespoux. On y trouve une stabulation et deux maisons individuelles équipées de panneaux photovoltaïques. Ce sont eux qui réalimenteront tout le hameau en cas de coupure. "On est dans une zone où dès qu'il y a des intempéries, le village est coupé en matière d'énergie" rappelle Pascal Coste. Avec le "smart grid" il suffira de 2 minutes pour, qu'après la moindre coupure, le système bascule l'alimentation à partir des panneaux photovoltaïques. A Nespoux cela suffira à alimenter la station de pompage de l'eau potable, un pylône de téléphonie mobile et un relais du Service départemental d'incendie et au moins de donner du courant aux habitants pour les congélateurs et un peu de lumière.

Le "smart" n'est pas que pour les villes" Isabelle Chevalier, directrice territoriale d'Enedis

Cette expérimentation de "smart grid" est une première en France. Et elle intéresse particulièrement Enédis qui mise beaucoup sur le développement de ces réseaux intelligents. "C'est important de monter que le "smart" n'est pas que pour les villes, ce n'est pas que la "smart city", mais c'est aussi des vraies solutions qui nous aident à garantir dans les territoires très ruraux l'alimentation électrique" explique la directrice d'Enédis en Corrèze. Les travaux nécessaires doivent être réalisés cet automne pour une mise en service à l'hiver prochain.

