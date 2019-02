A Lille, la pollution a diminué le jour de la circulation différenciée

Par Stéphane Barbereau et Cécile Bidault, France Bleu Nord

Les voitures les plus polluantes étaient bannies du centre de la métropole lilloise ce mercredi 27 février. Les mesures de la qualité de l'air d'Atmo montre une baisse significative des particules fines et des émissions les plus polluantes.