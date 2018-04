Lorcy, France

C'est une petite commune du Gâtinais sur lequel souffle depuis plusieurs mois, un vent de colère. À Lorcy, près de Montargis l'entreprise Volkswind souhaite installer sept éoliennes pour profiter des vents favorables dans le secteur. Le projet a été autorisé par le préfet du Loiret, malgré l'avis du commissaire-enquêteur qui préconisait n'en construire que deux.

Des éoliennes qui seraient visibles depuis au moins trois communes : Lorcy, et Juranville. Environ 2000 habitants seraient impactés selon l'Association de sauvegarde du territoire Gâtinais. Des riverains comme Alexandrina Rodriguez, qui les verrait depuis sa maison. Et ce n'est pas exactement ce qu'est venue chercher cette ancienne Parisienne il y a un an et demi "J'ai fait le choix de venir m'installer ici parce que c'est calme. Il y a la nature, les champs. Là, je me dis que tous les matins quand j'ouvrirai mes volets, je verrai de la ferraille. Il y aura aussi les clignotements, la nuit. Des choses que je ne voulais plus voir."

Des éoliennes de 164 mètres de haut

Les nuisances visuelles, c'est ce que déplorent le plus les riverains. Il faut dire que les constructions seront imposantes : 164 mètres de haut (le projet initial les faisait culminer à 180 mètres). Mais les membres de l'ASTG craignent aussi les nuisances sonores, les infrasons, du stress supplémentaire, et la dépréciation des maisons. Des craintes partagées par la mairie de Lorcy et sa maire Ingrid Pasquiet. La municipalité a déposé un recours gracieux auprès du tribunal administratif d'Orléans. Un autre recours, en contentieux, a été déposé le 27 février dernier par l'ASTG.

Bientôt un mat de mesure

Mais ce qui étonne particulièrement Claude Thillou, le président de l'association, c'est l'installation prochaine d'un mat de mesure : "Pourquoi faire un mat de mesure après l'enquête publique, alors qu'en général les sociétés éoliennes font ça avant, pour voir le vent qu'il y a, et si le projet est viable ? Là c'est fait a l'envers, je me pose des questions. Peut être qu'ils s’apercevront qu'il n'y a pas assez de vent et alors ils annuleront le projet."

Pour le moment, les dates d'examens de ces deux recours, ne sont pas connues.