A Mareau-aux-Prés, les chercheurs étudient l'impact des travaux d'entretien de la Loire sur la biodiversité du fleuve

En 2012, d'importants travaux ont été réalisés sur les îles de Mareau-aux-Prés pour faciliter l'écoulement de la Loire. Les scientifiques en ont profité pour lancer un projet de recherche : BioMareau.

C'est une occasion unique pour les chercheurs d'étudier comment la nature reprend ou non ses droits après une intervention humaine. Lorsqu'en 2012, les services de l'Etat souhaitent raser totalement un îlot à Mareau-aux-Prés, les scientifiques décident d'en profiter. Ils imposent quelques conditions et lancent ce projet, qui servira également à améliorer l'efficacité des travaux.

Plus de concertation entre services de l'Etat et scientifiques

Avant le début de BioMareau, les chercheurs estimaient d'ailleurs qu'ils étaient trop peu consultés lors des travaux d'entretien du lit de la Loire. "Très récemment encore, il y a moins de 10 ans, tout ça se faisait encore au doigt mouillé", confie Michel Chantereau, le conservateur de la réserve naturelle de Saint-Mesmin. "C'était fait de façon intuitive, et il n'y avait pas beaucoup de science derrière".

Michel Chantereau, le conservateur de la réserve naturelle. © Radio France - Etienne Escuer

Pour les besoins du projet, les services de l'Etat ont travaillé main dans la main avec les scientifiques. Ces derniers ont d'ailleurs pu donner des indications sur les futurs travaux à réaliser. L'expérience profite donc à tout le monde, explique Damien Hemeray, garde-technicien de la réserve naturelle : "En enlevant le sable, on a vu que le réseau de racines était très important. Retirer la végétation en surface nécessite donc de revenir chaque année, et il est peut-être préférable de faire des travaux plus onéreux une année, afin d'être tranquille pour 10 ans."

Des travaux aux conséquences indirectes

BioMareau permet surtout aux scientifiques d'étudier l'impact des activités de l'être humain sur la biodiversité. Exemple avec une famille de castors, qui s'alimentait de peupliers sur l'îlot qui a été rasé. "On a pu faire une sorte de cartographie et on s'est aperçu que les castors allaient manger sur un îlot en amont", raconte Marc Villar, directeur de recherche à l'INRA d'Orléans et à l'origine du projet BioMareau. "Sur cet îlot, le peuplier a quasiment disparu." Un élément qui n'avait pas été pris en compte lors des travaux ? "Absolument", poursuit Marc Villar. "Sans un travail comme BioMareau, on ne peut pas le mesurer".

Une espèce de coléoptères, que l'on croyait disparue depuis 40 ans dans la région, a également pu être observée. La deuxième phase du projet BioMareau, commencée en 2016, doit se terminer en 2019.

"Un projet unique en France et peut-être même en Europe" - Michel Chantereau, conservateur de la réserve naturelle de Saint-Mesmin