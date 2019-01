PHOTOS - À Marseille, le parc Borély encore plus grand

L’annonce vient d’être faite par le maire de Marseille. En 2022, la concession entre la ville et la société hippique de Marseille ne sera pas reconduite. L’espace occupé sera intégré au plus grand parc de la ville, le lieu de ballade préféré des Marseillais.

Marseille, France

Vous imaginez un immense parc urbain jusqu’ à quelques mètres de la mer, vous imaginez ces fameuses petites voitures quatre roues et à pédales, les Rosalies que beaucoup marseillais et de touristes ont piloté dans les allées des 17 hectares de ce lieu aménagé par Jean-Charles Alphand entre 1860 et 1880. Ce sera donc bientôt une réalité. Les actuels bâtiments de l’hippodrome ne seront pas détruits. Selon le maire de secteur, ils pourraient être transformés en salle de réception, par exemple pour des mariages. Yves Moraine rêve de faire enterrer à terme la grande avenue qui le sépare des plages. Le parc serait ainsi entièrement ouvert sur la mer.

Ce lieu de tournage de certaines scènes du feuilleton "plus belle la vie" et ses jardins à la française attirent beaucoup de monde, notamment durant les weekends, des dizaines de milliers de familles, promeneurs, joggers. Ils déambulent dans les allées du parc cité de nombreuses fois dans les romans de Marcel Pagnol.

Cette future extension sur les terrains de l’hippodrome créé en 1860 en ravit certains. D’autres s’inquiètent de sa disparition ils le considèrent comme un véritable élément du patrimoine marseillais.. Des avis partagés mais pour la plupart favorables à cette extension. Le président de la Société Hippique de Marseille affirme qu'il découvre cette décision et qu'il va se battre pour le maintien de l 'hippodrome. Attention, précise Josiane, "en 2022, ce ne sera plus Jean Claude Gaudin le maire, j’espère que le nouveau ou la nouvelle respectera cet engagement et que l’on n’aura pas des immeubles".

Les Rosalies, ces fameuses petites voitures à quatre roues et à pédales. - Mairie de Marseille

Le parc Borely à Marseille. - Mairie de Marseille