A Montbéliard, on est paré pour faire face à la canicule

Lieux rafraîchis, distribution de bouteilles d'eau aux sans abri, sorties enfants annulées, registre des personnes fragiles, à Montbéliard, le niveau 3 du plan canicule est activé avec le concours du CCASS, mais aussi de la police municipale et de l'ensemble des personnels de la ville.

Montbéliard, France

Avec la niveau 3 du plan canicule franchi au début de cette semaine, les personnes âgées font l'objet de toutes les attentions, car elles sont très exposées aux risques des fortes chaleurs. C'est l'intérêt du registre des personnes fragiles et isolées qui est tenu par l'ensemble des mairies, depuis la canicule de 2003. A Montbéliard, 183 personnes y sont recensées.

Depuis ce mardi, le centre communal d'action sociale de Montbéliard appelle ces personnes référencées, les unes après les autres, chaque jour, pour s'assurer qu'elles vont bien et qu'elles n'ont pas de besoins particuliers. Et cela jusqu'à la fin de cet épisode de canicule. Un service téléphonique a été mis sur pied pour cela.

Michèle Panisset, l'adjointe au maire de Montbéliard en charge des affaires sociales, médecin dans le civil, explique pourquoi il faut porter une attention toute particulière à ces personnes âgées. "La personne âgée ne se rend pas compte de l'impact de la chaleur sur son organisme. Elle n'a pas trop chaud. Parfois, elle met même une petit laine. Elle n'a pas soif. Et plus embêtant, elle ne transpire pas. Or la transpiration est une bonne chose en période de canicule parce que ça permet d'évacuer la chaleur".

Le plan canicule prévoit aussi deux lieux rafraîchis à Montbéliard : la résidence Bossière à la Chiffogne et le foyer Domont à La Petite Hollande. L'ensemble des habitants qui le souhaitent peuvent venir s'y réfugier les après-midi.

Par ailleurs, la police municipale distribue des bouteilles d'eau aux sans abris. Le restaurant du CHRS (centre d’herbagement et de réinsertion sociale) de la rue des Roses à Montbéliard est également climatisé. Et toutes les sorties prévues par les structures de la Petite Enfance à Montbéliard sont annulées.