Quoi de mieux qu'un bon contrôle de police pour faire respecter l'arrêté sécheresse dans les stations de lavage du Pays de Montbéliard qui a basculé la semaine dernière dans le niveau 3, le plus élevé. Pour faire passer l'information, les services de l'état ont entamé une série de contrôles.

L'utilitaire de l'agence française pour la biodiversité du Doubs, escortée par un équipage du commissariat de Montbéliard, pénètre dans cette station de lavage automobile du Pied des Gouttes à Montbéliard. Le verdict est sans appel. Les espaces de lavages sont trempés. L'arrêté de restriction ne semble pas respecté. Confirmation quelques minutes plus tard. Deux automobiliste s'apprêtent à faire fonctionner l'installation. L'agent de la police de l'environnement les en dissuade. Les automobilistes s’exécutent avec le sourire.

130 communes du Pays de Montbéliard et du Haut Doubs ont été placées la semaine dernière en niveau 3 du plan sécheresse, le niveau le plus sévère, qui interdit tout lavage, arrosage et remplissage, sans exception. Les entreprises qui utilisent de l'eau sont elle aussi sous restriction. Le reste du département demeure en alerte renforcée.

Les services de la préfecture du Doubs ont entrepris cette semaine de réaliser plusieurs opérations de contrôles, à but pédagogique, dans un premier temps. Et cette pédagogie est nécessaire, semble-t-il, puisque l'exploitant du Pied des Gouttes affirme n'avoir pas eu connaissance de ces restrictions. Sous nos yeux, il déconnecte immédiatement son installation.

Il faut savoir que c'est l'automobiliste qui s'expose à la contravention de 1500€ d'amende et non le professionnel du lavage. Mais le plus simple est bien évidemment de neutraliser la station, comme c'est le cas depuis la semaine dernière à la concession Nedey.

A Montbéliard encore, le FCSM a annoncé ce lundi qu'il suspendait l'arrosage de ses terrains de foot, conformément à l'arrêté préfectoral. Mais le club a déposé une demande de dérogation pour le match de ligue 2 contre Orléans vendredi prochain.