À Montbéliard, une association lance un challenge inter-entreprises : "Au boulot à vélo !"

L'association Vélocité Pays de Montbéliard lance un défi aux salariés des entreprises et des administrations : qu'ils viennent au travail à bicyclette ! Opération lancée pour développer les mobilités douces, moins polluantes et plus économiques.

L'opération est lancée alors que ce mardi débutent les Assises du transport et que nous sommes en pleine semaine européenne de la mobilité ! L'association Vélocité Pays de Montbéliard et son président Romain Meyer proposent un challenge aux entreprises qui le souhaitent : encourager leurs salariés à venir travailler à vélo. "Quand on rencontre des gens qui essayent le vélo, on se rend compte que ces personnes le prennent par contrainte, parce que la voiture est au garage par exemple. Et là ils se rendent compte que c'est agréable. Qu'ils ne mettent pas beaucoup plus de temps, parfois même moins, qu'en voiture. Et donc quelqu'un qui essaye, c'est quelqu'un qui va au moins renouveler l'expérience. On espère, grâce à cette opération, convaincre des gens que le vélo est un très bon outil de déplacement pour aller travailler."

Un tiers des vélos Optymo loués pour des trajets vers le travail ou l'école

Le challenge "Au boulot à vélo !" se déroule jusqu'au 29 septembre. Actuellement, une douzaine d'entreprises jouent le jeu. Récompense viendra à celle qui, grâce à un calcul prenant compte de la taille de l'entreprise, aura le maximum de cyclistes en bleu de travail.

Car dans le pays de la voiture, la bicyclette n'est pas une évidence. Au Techn'Hom de Belfort par exemple, les parkings de voitures sont bien remplis contrairement aux garages à vélo. Salem, salarié chez Orange, est l'un des seuls à utiliser régulièrement son VTT : "La ville n'est pas très grande donc le vélo c'est plus pratique parce que je mets moins de temps à me garer. Même au niveau financier, c'est plus avantageux. Dans mon équipe on est à peine un quart à venir en vélo, ce qui est déjà pas mal. La majorité ne veut pas parce la météo est pas toujours terrible..." Sofiane confirme : "Je suis un flemmard... ! J'aime pas pédaler et puis pédaler sous la pluie c'est un peu contraignant." Le ciel, cet ennemi du cycliste ! Preuve en est, les vélos en libre-service Optymo, disponibles dans l'agglomération belfortaine, sont surtout loués entre mai et septembre, pendant les beaux jours. Selon une étude réalisée l'an dernier, seulement un tiers des utilisateurs louent ces vélos pour aller au travail ou à l'école.

64 kilomètres de pistes dans le Territoire de Belfort, deux nouvelles liaisons

La solution passe peut-être par une politique plus incitative. Le Conseil départemental du Territoire de Belfort contribue d'ailleurs au développement des pistes cyclables. Actuellement il y a 64 kms de pistes. Deux projets sont en cours de réalisation, entre Châtenois-les-Forges et la Coulée verte et entre le site de Malsaucy et Giromagny. Pour Frédéric Rousse, le vice-président en charge des Transports, la réalisation de pistes cyclables doit s'accompagner d'innovations pour rendre le vélo plus attrayant : "J'ai lancé une réflexion pour qu'on puisse, peut-être avec une application smartphone, mieux connaître le patrimoine mais aussi les centres économiques, qu'on puisse calculer les distances par exemple. Si les personnes s'aperçoivent que le temps est peut-être plus court par le vélo que par la route alors ce sera plus incitatif."

Des coups de pouce financiers sont également disponibles. Depuis février 2016, les entreprises peuvent verser à leurs salariés une indemnité kilométrique. L'État peut aussi rembourser jusqu'à 200 euros pour l'achat d'un vélo électrique neuf.