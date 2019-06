À Montlouis-sur-Loire, on apprend à désherber sans glyphosate

Montlouis-sur-Loire, France

L'interdiction de vendre du glyphosate tient depuis le 1er janvier dernier. Certaines villes, comme Tours, n'en utilisent plus et c'est aussi le cas de nombreux particuliers. Dans ces jardins situés en face de la déchetterie de Montlouis-sur-Loire, le nettoyage commence d'abord dans les termes utilisés. Il n'est plus question de parler de "mauvaises herbes", mais de " plantes spontanées et mauvais uniquement pour l'homme ", explique Amaury Vignes, animateur en jardinage.

Une bêche comme celle-là coûte environ 70€. © Radio France - Yvan Plantey

Il intervient souvent devant des jardiniers amateurs qui, d'après lui, n'utilisent déjà plus d'herbicide. C'est le cas de Marilyne qui résiste " depuis toujours. Je trouve qu'à la main c'est mieux. Certes c'est dur, mais il ne faut pas toujours regarder le côté pratique, j'aime le jardinage donc quand je viens je prends un bol d'air et je n'ai pas mal ".

Des désherbants bio et des bêches pour remplacer le glyphosate

Parmi les solutions proposées par Amaury Vignes, il y a les désherbants bio. Ils coûtent entre 20 et 50€, donc représentent un réel investissement. Mais hormis le prix, Marilyne n'est toujours pas convaincue : " Jusqu'à maintenant on a aucun recul, donc du moment qu'il y a eu une intervention de l'homme, on ne sait pas ce qu'il y ont fait. On a aucun recul alors que le glyphosate, oui, on a du recul pour se prononcer ".

Autre solution proposée par Amaury pour éviter de désherber à main nue : les bêches spécialisées. Mais là aussi ce n'est pas donné puisqu'elles coûtent entre 50 et 70€. Désherber sans herbicide représente donc un vrai coût financier.