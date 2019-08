A Montpellier, une association collecte les biodéchets pour en faire du compost

Certaines communes de l'Hérault ont mis en place une collecte de biodéchets. Mais Montpellier est en retard à ce niveau. Une association pallie donc ce manque dans le quartier du Millénaire. Chaque vendredi, des bénévoles prennent leur vélo et récupèrent les biodéchets des commerces-partenaires.

Pour leur collecte, les bénévoles ont récupéré un ancien vélo de La Poste et y ont ajouté une remorque "faite maison".

Montpellier, France

Toutes les communes de l'Hérault ne sont pas à égalité au niveau de ramassage de biodéchets. Certaines villes s'y sont mises mais pas Montpellier. C'est donc une association qui s'en occupe, dans le quartier du Millénaire.

9 bénévoles de l'association "Compostons" se relaient chaque vendredi matin. A l'aide d'un ancien vélo de La Poste, muni d'une remorque, ils vont chercher les restes de fruits et légumes auprès des commerçants et entreprises qui le souhaitent.

Anaïs pédale tant bien que mal sur le vieux vélo. Avec le poids des produits ramassés dans le magasin Drôle de Pain, la remorque touche presque le sol... Les bénévoles espèrent pouvoir acheter un nouveau vélo grâce à la campagne de financement participatif qu'ils ont lancés.

Pour le moment, l'association se limite à quatre commerces car elle n'est pas en mesure de faire plus. A terme, les bénévoles aimeraient étendre leur champ d'action pour généraliser le recours aux biodéchets, "c'est une ressource très importante pour fertiliser les sols", rappelle Anaïs.

Les bénévoles rapportent ces déchets à la ferme urbaine collective de la Condamine pour en faire du compost. Il est ensuite utilisé par les agriculteurs de la ferme. En un an et demi, les bénévoles ont récolté plus de trois tonnes de biodéchets.

D'ici l'automne 2019, un second collecteur sera opérationnel en centre-ville, à la Halle Tropisme.