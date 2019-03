A Nancy, la ligue des droits de l'homme lance un appel aux grands-parents pour le climat

Nancy, France

Les grands-parents au soutien de leurs petits-enfants pour se mobiliser pour le climat. La section nancéienne de la ligue des droits de l'homme lance un appel aux grands-parents pour venir gonfler le cortège des lycéens et étudiants qui vont se rassembler pour le climat le vendredi 15 mars à Nancy place Stanislas à partir de 14 heures.

"On a pollué"

"Nous ne serons plus là dans 50 ans. Nos petits enfants si. Mais quelles seront leurs conditions de vie ?" : c'est l'inquiétude de ces grands-parents à l'initiative de l'appel. Etre présent aux côtés des jeunes, c'est aussi une histoire de responsabilité pour Vicky Rebuschi, secrétaire générale de la LDH à Nancy :

"Finalement, notre génération a pas mal vécu. Les Trente Glorieuses, c'était le progrès. On en a profité, on a pollué, on continue à polluer [...] Il y a tout un mode de vie que nous avons eu et dont nous nous rendons qu'il faut le changer [...] Il faut encourager les jeunes à lutter."

