Nantes, France

L'objectif du World Clean Up Day est ambitieux : nettoyer la planète en un jour ! Plus de 1 200 opérations de nettoyage étaient organisées à travers la France, sous le haut patronage du ministère de la Transition Ecologique et Solidaire. L'appel a été relayé par la ville de Nantes, où 12 points de collecte étaient recensés ce samedi.

Dès 10h du matin, les bénévoles se sont présentés sur ces points pour recevoir leur matériel : une paire de gants solides, des sacs jaunes pour les déchets recyclables et des sacs bleus pour les autres. Des sacs de type cabas de courses étaient distribués pour collecter le verre.

l'opération a permis des habitants d'un même quartier de faire connaissance, comme Bérenger, Thomas, Annie et Paul. Ils résident tous autour du centre commercial de Beaulieu, et ils ont décidé de se retrousser les manches...

Le nettoyage réalisé par Bérenger, Thomas, Annie et Paul à Beaulieu Copier

En fouillant les buissons, les bénévoles ont mis au jour des tas de déchets enfouis depuis longtemps © Radio France - Emmanuel Sérazin

En moins d'une heure, les 4 bénévoles ont rempli un sac de 200 litres © Radio France - Emmanuel Sérazin

Des enfants mobilisés à Beaulieu

Dans le quartier de Beaulieu, on a pu voir des volontaires aux profils différents. Certains sont venus en famille avec la poussette, d'autres accompagnés de leur chien. Et si les abords du centre commercial sont plus propres aujourd'hui, c'est aussi grâce à Martin, Rita et Raphaël...

Le bilan de la collecte de Martin, Rita et Raphaël Copier

A Nantes, l'opération était relayée dans une douzaine de quartiers © Radio France - Emmanuel Sérazin

Après une heure de collecte, les enfants ont rapporté leurs sacs au stand pour la pesée. Bilan : ils ont sorti des rues nantaises 5,5kg de déchets ultimes et 300g de matières plastiques.