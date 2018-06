Palavas-les-Flots, France

À Palavas-les-Flots, la distribution des cendriers de plage a commencé au début de l'été 2008 : 5.000 petites pochettes aux couleurs de la ville, intérieur en aluminium et très pratiques à transporter. Dix ans après, le modèle change. "Cette année, on va tester les cendriers côniques qu'on plante dans le sable. On y met les mégots, on les vide dans une poubelle et on repart avec", précise Constance Dupond, chargée de communication de la station balnéaire. Chaque cendrier coûte 50 à 60 centimes à la commune.

8.000 mégots ramassés en deux heures

Récemment, il y a eu une "opération propreté" à Palavas. Le maire est consterné : "En deux heures de temps, nous avons ramassé 8.000 mégots sur la plage, à une période qui n'est pas la haute saison". Il faut savoir que quand la saison estivale bat son plein, la population est multipliée par 10. On passe de 7.000 à 70.000 habitants, alors les mégots...

"Il y en a partout! Les gamins, ils font des châteaux de sable et ils les décorent avec des petits mégots. C'est magnifique" ironise cette Palavasienne. Sa voisine, fumeuse, reconnaît qu'elle en jette parfois par terre, tout en reconnaissant ses torts, "Après, qu'on soit taxé, non. On est déjà assez taxé". Référence à la politique anti-mégots menée à Montpellier où si vous si vous êtes pris en flagrant délit, vous serez verbalisé : 68 euros la première fois, 450 euros en cas de récidive.

À Palavas, vous pouvez vous procurer les cendriers de plage gratuitement, à l'Office de tourisme, sur le port ou sur l'aire des camping-cars.