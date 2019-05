À Périgueux, les jeunes marchent pour le climat

Périgueux, France

Ils étaient plus de 200 a manifesté samedi matin à Périgueux. Des élus, des citoyens de tout le département, des gilets jaunes mais aussi des jeunes étaient présents pour l'occasion.

Et si Anthony, 27 ans, marche pour le climat, c'est parce qu'en se promenant dans le Périgord, il a constaté les effets de la pollution et du réchauffement climatique : "Dans les forêts il y a de l'élagage sauvage à tout va, il y a des endroits où les fleurs ne poussent plus. Quand on retourne les champs on peut trouver du plastique dedans. Même les insectes ont disparu."

Nos modes de vie sont trop individualistes. On peut réfléchir à faire ses courses avec sa voisine, faire du covoiturage. Recréer du lien social ça permettra d'arranger plusieurs problèmes à la fois.

Sa copine, Valentine a 23 ans. Elle considère que pour que la planète soit préservée, il faut adopter certains gestes au quotidien : "Je trie, je fais du recyclage, je réutilise des matériaux. J'essaie de ne pas trop utiliser ma voiture. Je privilégie les transports en commun."

Le climat et le social, même combat

Alicia est étudiante en économie de l’énergie et de l'environnement. A 22 ans, elle estime que les changements doivent aller encore plus loin. Son credo c'est la solidarité : "Nos modes de vie sont trop individualistes. On peut réfléchir à faire ses courses avec sa voisine, faire du covoiturage. Recréer du lien social ça permettra d'arranger plusieurs problèmes à la fois. Mais j'ai conscience que ce n'est pas uniquement ça qui réglera le problème du réchauffement climatique. Il nous faut l'aide des entreprises. C'est elles qui polluent le plus."

Alicia espère aussi que des initiatives locales comme les jardins partagées seront de plus en plus popularisées pour favoriser le lien social.