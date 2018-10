Pia, France

La procédé est utilisé d'ordinaire pour photographier sur le vif des animaux sauvages. Cette fois il sera mis en place pour démasquer les pollueurs. La mairie de Pia va bientôt se doter d'appareils photo à détecteurs de mouvements afin de lutter contre la prolifération des décharges sauvages.

"C'est un problème qui concerne l'ensemble des communes de Pyrénées-Orientales, reconnait Régis Cayrot, l'adjoint en charge de la sécurité. On en trouve partout : terrains vagues, vignes et même autour de nos conteneurs enterrés. Des détritus, des lits, des télés, des cartons. N'importe quoi..."

Des clichés transmis à la police municipale ou au parquet

Jusqu'ici la lutte contre ces incivilités s'est révélée relativement inefficace. C'est pourquoi la ville de Pia a décidé de se faire appel à la technologie. "Ces pièges photos sont faciles à installer et à déplacer explique Régis Cayrot. On peut les mettre où on veut. C'est exactement le même principe que pour étudier les loups ou les ours mais là le gibier n'est pas le même ! Il y a un détecteur de mouvement et, de jour comme de nuit, si quelque chose passe devant, l'appareil se déclenche".

En cas d'infraction, les clichés seront ensuite transmis à la police municipale qui pourra dresser une amende ou au parquet pour des poursuites judiciaires.

Cinq appareils (5 à 600 euros pièces ont été commandés. Il seront installés dans les prochaines semaines à des endroits stratégiques... en toute discrétion évidemment.