A Poitiers, 40 degrés dehors et 25 degrés dans la maison bioclimatique

Alors qu'il fait près de 40 degrés sur Poitiers, une maison bioclimatique affiche un petit 25 degrés dans les pièces de vie et sans climatisation. Juste une qualité dans le choix des matériaux de construction et des fonctionnements bien pensés.

Poitiers, France

Quand vous rentrez chez Benoit vous êtes saisi par "la fraîcheur" de la maison ! Près de 40 degrés en ce milieu d'après-midi et seulement 25 dedans "je pense qu'on va monter à 26 degrés d'ici ce soir" plaisante le propriétaire des lieux.

faire pousser des kiwis sur sa pergola

Benoit nous rappelle que tout a été bien pensé à commencer par les matériaux utilisés "Les murs vont 50 cm, il y a plus de 30 cm d'isolation dans les murs et plus de 50 cm en toitures, il y a en plus de la triple isolation pour le vitrage, mais aussi des menuiseries passives." Le paquet a aussi été mis sur les protections solaires pour éviter que le soleil tape en direct l'été. D'ailleurs Benoit est en train de faire pousser des kiwis sur sa pergolas pour utiliser le feuillage qui apporte de l'ombre. Enfin, c' est bien d'avoir une maison isolée mais encore faut-il en assurer l'aération "nous avons une vmc double flux extrêmement efficace, qui renouvelle l'air de la maison entièrement toutes les deux heures."