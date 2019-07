A Poitiers, les écolos traversent le Clain à pied pour dénoncer la mauvaise gestion de l'eau

Comme chaque année, des membres poitevins d' Europe Ecologie Les Verts traversent le Clain à pied pour dénoncer le manque d'eau et la gestion hydrique, sauf que c'est deux mois plus tôt que l'an passé.

Poitiers, France

"C'est à l'agriculture comme à l’énergie de s'adapter aux contraintes climatiques car le contraire est impossible et il y a urgence". Voilà en résumé la pensée de la vingtaine d'écologistes qui ont chaussé les sandales en plastique ou les mini-bottes pour se mettre à l'eau et se donner la main pour former une chaîne humaine d'un côté à l'autre de la rivière bien passe à cette période de l'année. L'an dernier EELV avait organisé la même initiative mais c'était au mois de septembre.

Chantal Nocquet et Didier Dargère d' EELV dénoncent "au vu de la situation, on ne comprend pas l'obstination en faveur de projet de grandes réserves d'eau, ces bassines financées en grande partie par les citoyens, et pourtant d'autres modèles existent beaucoup moins consommateur d'eau, l'agriculture durable".