Près de deux semaines après la collision de deux navires au large du Cap-Corse, des galettes de fioul sont arrivées sur les plages varoises. Le maire de Ramatuelle a porté plainte pour pollution et dégradation du littoral.

Ramatuelle, France

Depuis quelques jours, le littoral varois est confronté à un problème de pollution. Des galettes de fioul se sont échouées sur les plages de la région ces derniers jours. Des échantillons ont été prélevés et ont été analysés. Ils ont confirmé que cette pollution était directement liée à la collision de deux navires, le 7 octobre, au large du Cap-Corse.

Le maire de Ramatuelle a déposé plainte pour pollution et dégradation du littoral, sur la presqu'île de Saint-Tropez et en particulier Ramatuelle, et la plage de Pampelonne. L’impact environnemental est bien réel.

Roland Bruno, le maire de Ramatuelle, a porté plainte pour pollution et dégradation du littoral Copier

Il faudra bien une quinzaine de jours pour effacer toute trace de pollution. Quant aux galettes de fioul, elles pourraient, qui sait, se retrouver sur les plages insulaires, poussées par les courants ligures, courants qui tournent dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.



Enfin, le préfet du Var a indiqué que des constats d’huissier ont été effectués. Ils permettront de chiffrer les dépenses engagées. L’addition sera adressée in fine à celui qui sera reconnu coupable de cette pollution.