A Reims, vous triez vos bouteilles plastiques et vous gagnez des cadeaux

Un nouveau système de collecte de déchets est lancé à Reims. La start-up Yoyo a pour but d'apporter une solution complémentaire au tri du plastique dans les quartiers qui y sont le moins sensibilisés : Châtillons, Croix-Rouge, Wilson et le centre-ville, où le recyclage a le taux le plus bas.

Reims, France

Sur la plateforme Yoyo, vous êtes soit "trieur", soit "coach". En devenant trieur on vous propose différents points relais où vous pourrez vous procurer les sacs poubelles Yoyo. Une fois rempli de vos bouteilles compactées, vous retournez le rendre au point relais auprès de votre "coach Yoyo". A Reims pour l'instant il y en a six, dont Guillaume, rencontré par Claire-Marie Luttun au magasin Nature&découvertes : "Un million de bouteilles plastiques sont vendues chaque minute dans le monde, c'est dingue de se dire ça ! Donc quand ils m'ont contacté j'ai trouvé la démarche vraiment super".

Seules les bouteilles plastiques sont récupérées. Et pour inciter les trieurs, des cadeaux leur sont offerts : 125 points par sac, et 25 points pour le coach. La plateforme propose de dépenser ces points dans sa boutique, où l'on trouve des gourdes, des brosse à dents en bambou ou encore des places de cinéma (500 points).

Quatre quartiers à l'essai : Châtillons, Croix-Rouge, Wilson et le centre-ville

Depuis le lancement de la collecte, deux sacs ont été déposés au magasin Nature&découvertes. "Les déchets seront recyclés à 100%, d'abord compactés dans le pôle de valorisation des déchets Trivalfer, zone Farman, puis emmenés dans le centre de tri le plus proche", explique Sabrina Carpentier, chef de projet Yoyo à Reims.

Pour Stanislas Jallot, directeur des opérations de la start-up, il s'agit d'encourager les habitants plutôt que de réprimander : "On est plus dans de l'écologie positive, on veut donner envie aux gens de faire plus et mieux avec leurs déchets". Déjà 139 trieurs rémois se sont inscrits sur la plateforme. Le concept est testé pendant 18 mois et si il fonctionne, la mairie pourrait décider de l'étendre à d'autres quartiers de la ville.