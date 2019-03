EN IMAGES- A Rennes la marche du siècle rassemble 6 000 personnes

Rennes, France

"Le climat c'est comme la bière, plus c'est chaud, moins c'est bon", "la Terre tu la veux bleue ou bien cuite ?", "les émissions c'est que pour la télévision"... les 6 000 manifestants de la marche du siècle ont débordé d'imagination ce samedi 16 mars pour exprimer leur colère face à l'inaction du gouvernement en terme de préservation de l'environnement. "Il y a urgence, c'est pas demain mais maintenant qu'il faut agir" exprime une manifestante en tête de cortège.

La marche pour le climat s'élance à Rennes avec une procession. Dans les cercueils, la Terre et la Mer.#Rennes#MarchePourClimat#MarcheDuSièclepic.twitter.com/bYDRZbiz0a — FB Armorique (@bleuarmorique) March 16, 2019

A 15h00, les manifestants se sont mis à genoux et ils ont respecté une minute de silence © Radio France - Maxime Bossonney

Une manifestation pour et par toutes les générations

Le cortège s'est élancé vers 14h30 de l'esplanade Charles de Gaulle pour rejoindre l'Hôtel de Rennes Métropole deux heures plus tard. La manifestation a commencé d'abord par une procession funèbre. Deux cercueils, représentant la Terre, la mer, et les espèces en voie d'extinction, étaient portés par de jeunes manifestants, pour symboliser tout le poids de leur action. "Si on arrive ensemble à faire bouger les choses, à changer les mentalités, le cercueil sera plus léger à porter" explique Cécile.

Le cortège arrive progressivement à l'hôtel de Rennes métropole. Difficile à dire, plusieurs milliers de personnes se sont mobilisés.#Rennes#MarchePourClimat#MarcheDuSieclepic.twitter.com/VW1bXglUz2 — FB Armorique (@bleuarmorique) March 16, 2019

Beaucoup d'imagination chez les manifestants © Radio France - Maxime Bossonney

A l'image de vendredi, les jeunes se sont mobilisés © Radio France - Maxime Bossonney

Des jeunes au-devant donc, comme les lycéens tous les vendredis, mais pas que. Cette marche du siècle s'est voulu intergénérationnelle. Pari réussi, de très nombreuses familles, des parents avec des poussettes, enfants et grand-parents, étaient dans les rangs, pour donner de la voix, et montrer que le combat pour le climat concerne tout le monde. "C'est leur avenir plus que le mien" estime Sébastien en montrant ses deux enfants, Brieux et Appoline. "Le pouvoir il est entre nos mains, on n'est pas obligé de passer par les pouvoirs publics, il faut changer nos modes de consommation" soutient ce papa. Dans ses mains une pancarte : "les calottes sont cuites".

On est venu en famille ! Une bonne ambiance, de la musique et surtout beaucoup de monde dans les rues de Rennes#Rennes#MarchePourClimatpic.twitter.com/wuaTQ25wXD — FB Armorique (@bleuarmorique) March 16, 2019

Beaucoup de slogans dénonce l'inaction du gouvernemen © Radio France - Maxime Bossonney

Une ambiance festive et bon enfant © Radio France - Maxime Bossonney

"On a toute la population qui se bouge, ce gouvernement ne veut pas entendre la rue" ajoute Sara du collectif "Citoyen pour le climat-Rennes".

En tout cas à Rennes on a chanté et crié... "une belle fête pour le climat" estime Suzanne 62 ans, qui n'hésite pas à paraphraser Antoine de Saint-Exupéry : "Nous n'héritons pas de la Terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants."

C'était aussi ambiance carnaval ! © Radio France - Maxime Bossonney

L'urgence climatique au coeur des slogans et des pancartes © Radio France - Maxime Bossonney