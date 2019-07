A Rennes, les kayakistes privés d'entrainement à cause des plantes invasives dans la Vilaine

Rennes, France

"On dirait qu'on pose nos kayaks sur un lit de végétation, une vraie bouillie, on ne peut pas pagayer correctement" Samuel Le Déan est membre du Kayak Club de Rennes. Depuis quelques jours, il constate que la Vilaine est couverte de plantes invasives. "On pourrait même marcher sur l'eau. Quand on pagaie, les plantes s'accrochent à notre pagaie, et elles nous retombent dessus, c'est poisseux." Cette plante, la même qui pousse dans les aquariums colonise les rivières d'Europe. Elle pousse au fond de l'eau dans les sédiments et se développe particulièrement quand il fait chaud, dans une eau à 15 degrés, où il y a peu de courant. "Pour cette plante, les conditions sont idéales, pour nous, la saison est gâchée" estime Guillaume Maillot, membre du club de kayak. Impossible dans ces conditions de s'entraîner sur l'eau dans ce secteur, plaine de Baud, Difficile aussi de louer des embarcations.

L'an dernier, on a fauché 4 hectares de plantes invasives, en amont, à Cesson-Sévigné - élu de rennes métropole

Se débarrasser de ces plantes n'est pas simple. L'an dernier, le même phénomène avait été constaté à Cesson-Sévigné. Une opération de fauchage a eu lieu, mais elle est coûteuse "on a dû débourser 25.000 euros pour 4 hectares fauchés " explique Pascal Hervé, l'élu en charge du dossier à Rennes Métropole, et on n'est pas sûr que ce fauchage n'encourage pas la prolifération". L'élu estime qu'il faut aujourd'hui faire appel à des scientifiques pour trouver des solutions à plus long terme. Ce mercredi, les élus de la métropole rennaise, des représentants des activités nautiques locales et de la fédération de pêche d'Ille-et-Vilaine vont se réunir pour discuter de ces solutions.