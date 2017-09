À Roche-la-Molière, le centre d'enfouissement de déchets de Borde-Matin tente de séduire le public

Le centre d'enfouissement de déchets de Borde-Matin de Roche-la-Molière (Loire) organisait ce samedi ses journées portes ouvertes. Une opération séduction alors que Suez souhaite exploiter le site jusqu'en 2051.

Le site de stockage de déchets de Borde-Matin situé à Roche-la-Molière se visitait ce samedi. Depuis 1972, il accueille les déchets de la majorité des communes du sud de la Loire, d'une partie du Grand Lyon et même un peu de la plaine du Forez. C'est le groupe Suez qui exploite le site. Samedi, il avait décidé d'ouvrir ses portes au grand public.

Les visiteurs ont pu faire le tour des 70 hectares en bus, accompagnés d'un ou d'une guide à la mission très claire : présenter Borde-Matin comme un site bucolique et eco-responsable. Les ruches et la récupération du méthane étaient par exemple mis en avant, de quoi enthousiasmer Marcel, un professeur à la retraite "heureux de savoir qu'avec ce gaz, on chauffe une ville comme Firminy !"

En toile de fond, le projet d'extension

Sauf que certains restent assez refractaires à ce centre de déchets. Un projet de prolongation de l'exploitation du site jusqu'en 2051 est étudié (aujourd'hui il est prévu pour accueillir des déchets jusqu'en 2026). L'un des acteurs majeur du dossier, Éric Berlivet le maire de Roche-la-Molière également vice-président en charge des déchets à Saint-etienne metropole a par exemple donné un avis défavorable au projet. Il explique que l'avenir ce n'est pas d'enfouir les déchets mais de trouver les solutions pour les réduire.

Suez défend le projet d'extension en expliquant que le site n'occuperait pas plus d'espace et que l'écologie étant une priorité affichée à Borde-Matin, tous les feux sont au vert. À la fin de l'année 2017 ou au début 2018, la prefecture devrait prendre une décision définitive sur ce dossier.