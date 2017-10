A Ruffec en Charente, une décharge est transformée en centrale photovoltaïque

Avec près de 9000 panneaux au sol, cette centrale photovoltaïque assure une puissance de 2,8 mégawatts. De quoi alimenter en électricité quelque 1800 habitants, soit la moitié de la population de la ville de Ruffec. Autrefois, c'était une décharge à ciel ouvert.

Il y a une douzaine d'années, c'était un centre d'enfouissement technique, une décharge de 5 hectares assez polluante. Elle a fermé en 2005. L'organisme public de traitement des déchets ménagers en Charente, CALITOM, a entrepris en 2008 de réhabiliter le site, pour un budget de 850 000 euros. Il a fallu recouvrir les montagnes de déchets par des dômes de verdure, et éliminer les jus de cette décharge pour dépolluer le sol. C'est en 2010 que le propriétaire des terrains s'est orienté vers les énergies renouvelables. Avec le syndicat d'électricité de la Charente, et la société SERGIES dans la Vienne, spécialisée dans les énergies renouvelables, le projet de centrale photovoltaïque a avancé. Il a été inauguré vendredi matin, au lieu-dit Les Gouges à Ruffec. Avec 9000 panneaux installés sur les deux dômes de verdure, la centrale produira en moyenne 3,6 millions de kilowatts-heure par an, pour alimenter la moitié de la population de Ruffec. Aujourd'hui, ce sont des moutons qui entretiennent le site.

Financement participatif des Charentais

Originalité supplémentaire : cette centrale photovoltaïque a été co-financée, à hauteur de 150 000 euros, par 160 citoyens charentais qui ont contribué au financement participatif. La cagnotte, récoltée sur la plateforme bordelaise Lumo, est rémunérée à 4% sur 9 ans. Un autre projet de centrale photovoltaïque de ce genre, sur 10 hectares, est prévu à Luxé et Villognon en Charente, pour réhabiliter l'ancienne base travaux de la LGV.