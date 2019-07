À Saint-Chamond, le Gier ressort de terre

Saint-Chamond, France

Les habitants de Saint-Chamond ne l'avait jamais vu "à l'air libre" en plein centre-ville. Le Gier ne passe plus sous terre, il sillonne désormais les rues à la vue de tous, résultat de plus d'un an de travaux de "découverture" de la rivière. La Métropole de Saint-Étienne et la ville ont voulu ces travaux pour plusieurs raisons : la sécurité au niveau du risque inondations, l'environnement, l'esthétique.

La nature reprend ses droits

À l'origine, le Gier avait été couvert en partie à la fin du XIXe siècle et en partie dans les années 30 et 40. "C'était pour cacher la misère", explique Michel, couramiaud de naissance. À l'époque, avec les industries environnantes, la rivière était devenue dépotoir. Aujourd'hui, l'eau est de bien meilleure qualité et des travaux étaient nécessaires, notamment par sécurité. Le Gier descend rapidement et peu en cas de pluie se transformer en torrent. Près de 500 habitants de Saint-Chamond étaient menacés en cas de crue centenale, ce n'est plus le cas après ces travaux.

"Et ça va avec la juste place de l'eau dans la nature", explique le directeur général de l'Agence de l'Eau (Rhône-Méditerranée), Laurent Roy. L'agence gouvernementale finance 80% des trois millions d'euros nécessaire pour le projet. "Le fait de laisser la rivière reprendre son cours, lui donner de l'espace, c'est meilleur pour la biodiversité, ça va favoriser le retour d'espèces végétales et animales : les écosystèmes retrouvent une meilleure qualité".

Le Gier coûte cher

L'Agence de l'Eau et la Métropole n'ont pas terminé les investissements pour sécuriser et aménager le Gier. Le "contrat de rivière" prévoit pour environ 55 millions d'euros de travaux, dont 13 millions à Rive-de-Gier pour l'élargissement du cours d'eau. Des travaux sont également en cours à La Grand-Croix, sur plus d'un kilomètre. À Saint-Chamond les aménagements devraient être terminés complètement à la fin de l'année.