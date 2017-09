A Saint-Cirgues-en-Montagne, on s'inquiète de l'absence de champignon

Les hôteliers de ce village de la montagne ardéchoise font grise mine. Depuis trois ans, la clientèle des ramasseurs de champignons a déserté Saint-Cirgues.

Saint-Cirgues-en-Montagne, c'est une des capitales du champignon en Ardèche. Il faut dire que le champignon ici participe à l'activité économique. Chaque deuxième dimanche d'Octobre, la foire aux champignons de Saint-Cirgues réunit presque 3.000 personnes. Un événement pour ce village de 220 habitants. Elle aura bien lieu cette année mais pas question pour les habitants d'aller cueillir des cèpes ou des bolets et de les vendre. Les champignons viendront de plus loin: Haute-Loire ou Lozère, deux départements voisins un peu plus humides. Car le problème de la montagne ardéchoise cette année, c'est la sécheresse.

L'inquiètude des hôteliers

Plus grave pour l'économie du village, l'absence de champignons signifie l'absence des ramasseurs. Or ce sont eux qui souvent le week-end remplissent les hôtels.

Un mois de septembre avec des champignons, c'est souvent mieux qu'un mois de Juillet explique Rémi Lespinasse, propriétaire du Parfum des Bopis, un hôtel restaurant du village.

Les abords du RD 288 entre Saint-Cirgues-en-Montagne et Lanarce sont réputés pour leurs chapignons © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Pour la troisième année consécutive, Remi Lespinasse affronte une saison sans champignons et au lieu de louer une quinzaine de chambres (son hôtel en comprend 24), il en loue une ou deux. Alors tous espèrent la pluie pour aller aux champignons, même si chacun sait bien au fond de lui que la saison est déjà bien entamée et que même s'il pleut, ce ne sera pas une année à champignons.