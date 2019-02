À Saint-Étienne et la Talaudière, les riverains de l'entreprise AVRM n'en peuvent plus des nuisances

Saint-Étienne, France

Ils en ont assez de subir le bruit et les poussières de l'entreprise de recyclage de matériaux du BTP située à côté de chez eux : des habitants du secteur de la Girardière à Saint-Étienne, et de la rue Condorcet à La Talaudière, se mobilisent en ce moment contre le projet de l'entreprise AVRM. Une consultation publique est en cours (jusqu'au 11 mars) parce que l'entreprise veut changer ses installations pour se mettre aux normes environnementales.

C'est comme du harcèlement" - Gérard Montabonnet

Les riverains dénoncent le fait que l'entreprise ne respecte pas les normes en matière de bruit, et craignent par la suite une extension d'activité. Or, ils n'en peuvent plus des nuisances qu'ils subissent depuis que l'entreprise s'est implantée ici, en 2013. "C'est surtout du bruit et des poussières", explique Nicole Vernet, qui vit à une centaine de mètres de l'entreprise, et à qui il a fallu un an avant d'identifier la source des nuisances. Gérard Montabonnet préside l'association syndicale libre Soleymieux-Condorcet. Il explique que certains jours d'été, ses voisins et lui préfèrent partir de chez eux plutôt que de regarder leur piscine et leur terrasse sans pouvoir en profiter, à cause des poussières. "C'est comme du harcèlement", lâche-t-il. Avec d'autres riverains de l'entreprise, il a lancé une pétition en 2016, et écrit plusieurs courriers à la ville de Saint-Étienne et la préfecture de la Loire. L'impact des nuisances serait tel qu'un des voisins directs d'AVRM qui a fait estimé sa maison dès 2013, a reçu une fin de non-recevoir : impossible d'estimer son bien à cause des nuisances.

Le gérant d'AVRM envisage une réunion publique

Les plaintes des riverains ont conduit la ville de Saint-Etienne à alerter la DREAL (Direction régionale de l'environnement), rappelle Denis Chambe, adjoint au maire de Saint-Etienne en charge des implantations industrielles. Selon lui, le projet actuel d'AVRM devrait permettre de régler le problème, car les machines seraient à l'avenir abritées et donc bénéficieraient d'une meilleure isolation. "Je ne suis pas capable de dire si les positions qu'ils sont prises sont dûes à notre intervention, mais je crois que ça a joué un rôle", précise l'élu.

Le gérant de l'entreprise AVRM, Vincenzo Fazio, estime que les riverains n'ont pas compris son projet actuel. "La demande qu'on fait c'est pas pour augmenter l'activité mais la puissance installée. Pour se mettre aux normes", explique Vincenzo Fazo. Il envisage d'organiser une réunion publique pour expliquer son projet aux riverains.