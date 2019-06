À Saint-Étienne, les personnes âgées se préparent à affronter la canicule

Les températures seront très élevées cette semaine à Saint-Étienne, comme dans le reste de la France. Les personnes âgées de la résidence Senioriale à Saint-Étienne sont prêtes à faire face à cette chaleur. Il fera près de 40 degré jeudi et vendredi.

Saint-Étienne, France

Il fera chaud, très chaud cette semaine à Saint-Étienne comme dans toute la France. Météo France prévoit des températures caniculaires dans la ville ligérienne. Jusqu'à 37 degrés à l'ombre jeudi et vendredi. Dans les maisons de retraites ou les résidences pour personnes âgées comme à Senioriale, on se prépare à faire face à cette chaleur.

Plus on vieilli, moins on a soif

Dans la résidence beaucoup préfèrent affronter le froid de l'hiver plutôt que la chaleur de l'été. Les résidents qui ont une moyenne d'âge de 75 ans se souviennent de la canicule meurtrière de 2003. Ils vont tout mettre en oeuvre pour passer ce coup de chaleur sans problème.

Charles a 70 ans et il a fait le plein d'eau pour bien s'hydrater

"j'ai acheté six bouteilles d'eau plate et six bouteilles d'eau pétillante".

Avec la vieillesse on transpire moins et le sentiment de soif diminue aussi d'où l'importance de boire même quand on n'a pas soif. Marinette, une autre résidente ne compte pas sortir cette semaine

"je crains énormément la chaleur quand je prends des coups de soleil et c'est très douloureux, donc je vais rester tranquillement chez moi".

Un constat partagé par Denise "on dort très mal quand il fait plus de 30 degrés, on a des difficultés à se reposer, il va donc falloir prendre des précautions. On a déjà acheté le ventilateur ".

Une salle climatisée ouverte 24/24H

Pour que tout se passe bien la directrice de la résidence Senioriale, Karima Boggio, a pris des mesures exceptionnelles "le grand salon sera climatisé pendant toute la période caniculaire 24/24h. On va être aussi vigilants et on va demander à nos résidents de se manifester quotidiennement auprès de la réception, ça permettra d'intervenir si besoin".

Et toute la semaine la grande pièce climatisée sera ouverte à toutes les personnes âgées du quartier.