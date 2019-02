A Saint-Marc-La-Lande, la cantine est presque 100% bio et locale

Saint-Marc-la-Lande, France

Dans les Deux-Sèvres, Saint-marc-la-Lande est fière de sa cantine. Elle propose aux 46 élèves du village des repas bios, locaux et de saison bien-sûr. Et les enfants sont conquis : "c'est la cantine la plus bonne du monde je pense".

Des repas en fonction de la saison

Derrière les fourneaux Nathalie Falourd, qui prépare les repas chaque midi. Manger du bio, local et fait maison, c'est une évidence pour la cuisinière. Son challenge : que tout le monde termine son plat, et avec le sourire ! Mission réussie, même vendredi, jour du poisson, ou seulement quelques élèves font la grimace.

Et une cantine bio et locale, ça ne coûte pas plus cher à Nathalie Falourd, qui explique d'ailleurs que toutes les cantines pourraient faire pareil. Et à la cantine, on fait aussi attention au gaspillage. Tout le monde termine son assiette, et rien n'est jeté à la fin de repas.