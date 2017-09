A Saint-Martin, après Irma, les infirmiers sont en première ligne, parmi eux, Cindy, une Béarnaise de Lescar

L'ouragan Irma a été vécu de l'intérieur par une jeune femme originaire de Lescar, Cindy de Oliveira., avec son compagnon Maxime, ils ont vécu des moments très difficiles mais ils vont rester. Mickaël Carrère, de Sainte-Suzanne a quitté l'île, il se trouve à Pointe-à-Pitre.

Cindy de Oliveira et Maxime Wartel disent qu'ils ont eu de la chance. La résidence où ils habitent a été relativement épargnée par l'ouragan Irma. La solidarité entre voisins a été très forte. Ils ont pris un repas en commun avant l'ouragan, et un autre après, tout le monde était sain et sauf. Mais ensuite ils se sont retrouvés au milieu du chaos. Cindy qui est infirmière à l'hôpital de Saint-Martin et Maxime qui est infirmier libéral, sont partis avec leurs blouses blanches, à la rencontre des sinistrés pour les aider comme ils pouvaient. Ils ont vu des hommes armés, des pilleurs. Petit à petit ils ont eu des nouvelles de leurs amis et collègues. L'une d'entre eux, enceinte, a passé tout l'ouragan avec sa petite fille de 3 ans, abritée sous un escalier. Un autre s'était attaché sur ses wc. Maxime a voulu prendre des nouvelles de ses patients, beaucoup n'avaient pas voulu évacuer ou ne le pouvait pas par leurs propres moyens.

Le bilan est plus lourd que ce qui a été annoncé

Cindy et Maxime ont dû se rendre à l'évidence, il manque du monde à l'appel.

Cindy de Oliveira témoigne sur la situation des sinistrés avant l'arrivée des secours Copier

On entend qu'il y aurait eu 8 morts, il y en a beaucoup plus, il y a des cadavres qui flottent un peu partout. Il y a des personnes qui ont été emportées avec les maisons. On a beaucoup d'amis qui sont en libéral, il manque à tout le monde la moitié des patients. J'ai cru entendre qu'il y avait cent blessés, il y en a beaucoup plus, tous les jours on a 200 passages aux urgences. Pendant 3,4 jours on s'est sentis vraiment seuls. A l'hôpital on a que des cas de déshydratation, des gens qui n'ont pas à boire, pas à manger. Quand on leur donne des médicaments on a que "ça" d'eau. Ça va depuis vendredi. Les secours et la sécurité sont arrivés. On voulait partir, mais on est content d'être restés pour voir que maintenant ça va mieux.

Cindy avait un billet d'avion pour rentrer en Béarn, le 19 septembre, mais elle va rester à Saint-Martin. En plus de son travail d'infirmière elle a commencé à collecter des vêtements et des chaussures pour les plus démunis. Beaucoup se blessent dans les débris parce qu'ils n'ont que des tongs.

Certains préfèrent quitter Saint-Martin

Mickaël Carrère de Sainte-Suzanne était arrivé la veille de l'ouragan. Cet ancien élève du lycée hôtelier de Morlaàs espérait trouver du travail sur l'île. Il s'est retrouvé sans toit, mais il a été aidé par ses voisins pour trouver de l'eau et de la nourriture. Lui aussi a vu les pilleurs à l'oeuvre, mais pas de morts ou de blessés. Il a finalement pu se faire rapatrier vers Pointe-à-Pitre mais il a dû laisser sa valise à Saint-Martin.

Mickaël Carrère, a préféré quitté l'île où il espérait trouver du travail et une nouvelle vie Copier

La maison a été soufflée, j'ai eu la chance d'avoir de bons voisins. Mourir de faim, mourir de soif, on est en France, on se dit que ça va finir par arriver. Il y a des moments où on se lève le matin, on a un petit coup de mou. L'eau, heureusement qu'il y avait l'armée. Après il y a les pillages, les gens qui se font braquer chez eux, c'est véridique. Des scènes de chaos.

Mickaël se laisse un peu de temps pour voir s'il peut trouver du travail là-bas, sinon il rentrera en métropole avec son rêve d'une vie nouvelle emporté par l'ouragan.