À Saint-Pierre-des-Corps, les écoles s'organisent pour contrer la canicule

En manque de matériel, les écoles de Saint-Pierre-des-Corps font comme elles peuvent pour faire face à la canicule qui approche. Des ventilateurs et des brumisateurs sont apportés par les parents d'élèves ou même par le personnel de l'école.

Saint-Pierre-des-Corps, France

Alors que le brevet des collèges est reporté au 1 et 2 juillet, on ne sait toujours pas si les 51 000 élèves de primaire et de maternelle iront à l'école cette semaine. Météo France prévoit un pic de mercredi à vendredi avec des températures jusqu'à 40 degrés en Indre-et-Loire. L'inspection académique temporise puisqu'elle assure que la fermeture des 410 écoles du département sera décidée au dernier moment.

Et à Saint-Pierre-des-Corps, les enseignants de certaines écoles se débrouillent comme ils peuvent. Notamment la directrice de l'école maternelle Jacques Prévert, Magali Leclabart qui a ramené un petit ventilateur de chez elle : " C'est celui de mon fils, sourie-t-elle, mais je n'avais pas le choix sinon les enfants auraient eu beaucoup trop chaud. "

Des écoles mal isolées

Malgré le fait que les rideaux soient tirés, les nombreuses baies vitrées de l'école laissent quand même rentrer la chaleur. Le problème d'isolation est le même à deux kilomètres d'ici, dans l'école Joliot-Curie d'après la directrice, Nathalie Tellier. " On a des bâtiments qui sont très mal isolés donc même le matin, les températures commencent à 24 degrés au rez-de-chaussée et on est déjà à 28 voire 29 degrés au 1er étage. "

Pour remédier à ça, elle demande depuis quelques jours du matériel à la mairie : des brumisateurs, des ventilateurs, voire même un tuyau pour arroser un peu les enfants. Mais l'aide est plutôt venue des parents d'élèves qui ont justement amené plusieurs ventilateurs et quelques brumisateurs. " Je pense qu'ils s'étaient concertés ce week-end pour nous venir en aide ce matin. Pour l'instant, j'ai fait une demande en mairie et j'attends toujours la réponse ", indique-t-elle.

Pourtant la municipalité de St Pierre des Corps est consciente du problème, puisqu'elle envisage de rénover ou tout simplement de détruire cette école.