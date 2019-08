À Sanary, la plage de Portissol gagne du terrain sur la mer grâce aux posidonies

Sanary-sur-Mer, France

"Je déteste me baigner dans les posidonies. Ce n'est pas beau ni agréable !" Les vacanciers ont souvent la même réaction en voyant les posidonies s'échouer sur le sable de la plage de Portissol. La mairie de Sanary-sur-Mer a donc organisé ce lundi 5 août une journée de sensibilisation à la préservation de ces herbes noires. Des panneaux ont été installés sur l'esplanade qui surplombe la plage... où il est notamment rappelé que ces plantes sont protégées par la loi française. Il est donc interdit de les détruire.

"Nous avons gagné 7-8 mètres sur la mer grâce aux posidonies"

Daniel Asters, président du musée Dumas et élu chargé des plages à la mairie de Sanary, précise surtout que "la posidonie est une herbe et non une algue comme beaucoup de personnes le pensent ! Elle ne sent donc pas mauvais, mais a un vrai rôle à jouer pour la protection du littoral."

L'hiver, les posidonies forment un tapis sur le sable qui permet de lutter contre l'érosion et le désensablement de la plage. "Et la plage de Portissol en est le parfait exemple, explique t-il. À l'origine, la mer montait jusqu'au mur. Mais après avoir pris la décision de garder les posidonies, _la plage s'est agrandie et_nous avons gagné 7-8 mètres sur la mer. Et j'espère que ce n'est pas fini et que la plage va encore s'élargir."