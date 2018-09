Serques, France

Il y a bien sûr un coq au milieu des cinq poules. Ils portent le prénom des élues et des employés communaux. C’est eux qui sont chargés de récupérer les déchets de la cantine de l’école, sous l’œil des enfants :

Quand il y a des restes qui ne servent plus à rien, on les donnent aux poules.

C'est comme une poubelle à nourriture ; comme ça, ça ne pollue pas la planète.

Et en plus les poules, ça fait des œufs et de la viande !

Au départ, les élus voulaient un cochon, pour les restes de cantine, mais c’était eu peu compliqué à mettre en œuvre. Et puis, grâce à leurs œufs, les poules sont apparues plus pédagogiques. Elles sont visibles depuis la cour de récréation, par les enfants. Marie Lefèvre est la maire de Serques : "l'idée est d'associer les enfants et de faire que les parents prennent conscience que, eux aussi, chez eux, ils peuvent avoir des poules".

Cela fait partie d'une éducation, comme de ne pas jeter de papier par terre. Ce sont des petites actions, comme le tri ou le compostage.

Mais à cause de la réglementation, les contacts entre les enfants et les poules sont très limités et impossible de consommer les œufs de l’école à la cantine, ou de les donner aux familles.