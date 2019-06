Canicule : à Saint-Benoit, coup de chaud à la Biscuiterie Augereau

Travailler à 50 degrés à la sortie du four, à la biscuiterie Augereau on s'adapte comme on peut face aux fortes chaleurs. Il faut honorer les commandes tout en ménageant les hommes et les machines.

Saint-Benoît, France

Les fortes chaleurs n'ont pas fait disparaître le large sourire de Frédéric Augereau. Le patron de la biscuiterie éponyme se montre philosophe " chaque année on a des périodes de fortes chaleurs du coup on s'adapte". Il faut adapter les horaires en commençant plus tôt le matin et en stoppant la production en milieu d'après-midi. Il faut dire que la chaleur des fours et celle des biscuits qui en sortent ont tendance à faire grimper le mercure dans les chaines de production "_on flirte parfois avec les 50 degrés_, mais on n'a pas trop le choix, surtout en ce moment avec les commandes de grands broyés du Poitou pour les mariages". Et puis, le patron le reconnait "avec les chaleurs que l'on connait c'est aussi une baisse de consommation et de commandes, les consommateurs se rabattent sur les fruits frais et moins sur les biscuits".