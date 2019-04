A Strasbourg, des citoyens vont mesurer eux-mêmes la qualité de l'air avec ce micro-capteur

Pour faire prendre conscience aux citoyens de l'étendue mais aussi de l'origine de la pollution aux particules fines, ATMO Grand-Est a équipé une vingtaine d'habitants de l'Eurométropole et de Kehl de micro-capteurs. Pendant six semaines, ils vont mesurer cette pollution dans leur quotidien.

Strasbourg, France

On dirait un petit fantôme blanc en plastique d'une dizaine de centimètre... avec un mousqueton pour l'accrocher. Un micro-capteur que Martial, Strasbourgeois de 35 ans prend en main. Cet adepte des déplacements en vélo est curieux de participer à cette expérience : "En fait, au quotidien, on ne sait pas à quoi on est exposé que ce soit chez nous ou sur notre trajet, quand on passe sur des zones qui ne sont pas forcément au même taux de pollution." Cette expérimentation initiée par ATMO Grand-Est a pour objectif premier de sensibiliser les citoyens, pour qu'ils comprennent et intègrent mieux les mesures réalisées dans les stations existantes mais aussi pour qu'ils identifient mieux les origines de la pollution de l'air aux particules fines. Amandine Henckel-Warth, référente transfrontalier et international à ATMO Grand-Est : "Ces particules sont émises à la fois par les chauffages urbains, les transports, voire aussi par le monde agricole et qui vont pénétrer dans le système respiratoire. Les utra-fines pourront même aller jusqu'au sang et à ce moment-là, il y aura des impacts sur la santé." Il s'agit d'une première en Alsace mais ce type d'étude impliquant des citoyens a déjà eu lieu ailleurs en France, à Grenoble par exemple.

Des citoyens cobayes pour sensibiliser la population à la pollution aux particules fines

Pendant six semaines, 21 habitants de l'eurométropole de Strasbourg mais aussi de Kehl vont donc garder avec eux ce petit appareil. Quand il le souhaite dans la journée, Martial pourra donc connecter le capteur à son smartphone qui envoie les données simultanément à un site internet réservé aux participants et scientifiques associés à l'étude. De quoi visualiser l'étendue de cette pollution à un instant T sur divers endroits, notamment celle que l'on soupçonne moins : "La pollution est parfois forte à l'intérieur également, elle vient souvent du chauffage, des foyers ouverts comme les cheminées, les barbecues aussi", explique Françoise Bey, vice-présidente de l'Eurométropole en charge de la qualité de l'air.

L'intérêt, par rapport aux stations d'ATMO, est la mobilité des citoyens-cobayes. Ils ont été choisis en fonction des communes dans lesquelles ils habitaient, de leur mode de transport (vélo le plus souvent, en voiture et à pied) ainsi que de leur niveau de connaissance sur ce sujet pour avoir un panel le plus large possible.

L'échantillon de cette première expérimentation est trop petit pour obtenir des résultats significatifs selon Amandine Henckel-Warth mais l'objectif est avant tout de sensibiliser les citoyens à la pollution de l'air et à l'utilisation de ces micro-capteurs dont certains sont plus fiables que d'autres. L'étude durera six semaines et les résultats seront communiqués cet été.