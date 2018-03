Tarascon, France

Ce devrait être un havre de paix pour les 200 élèves de l'école privée du Castellet : un vaste parc, des bâtiments religieux au cachet indéniable. Mais à quelques dizaines de mètres se dressent les cheminées de l'usine Fibre Excellence et la fumée épaisse qu'elles dégagent perpétuellement.

Un air plus pollué qu'à Marseille

"On a des odeurs, des poussières et du bruit" reconnait Marie-Odile la directrice. C'est surtout l'air que les enfants respirent qui inquiète. Ici selon des relevés effectués récemment par Air Paca, la pollution de l'air est plus importante que dans le centre de Marseille.

A quelques encablures les agriculteurs pointent du doigt une poussière noire qui se dépose sur les champs, les fruits, les légumes et même le fourrage des animaux. "On a peur que cela se retrouve dans nos assiettes" reconnaissent Charles-André et son fils Sébastien, tous deux exploitants.

"Si c'est dangereux, je déménage (Fatia, mère de famille)

Quelques familles vivent ici, à côté de l'usine. C'est le cas de Fatia, Mourad et leurs enfants : "l'odeur de choux-fleurs est insupportable, en été le bruit empêche d'ouvrir les fenêtres, mais le plus inquiétant c'est cette fumée, si on me dit que c'est dangereux pour la santé, je déménage" avoue Fatia.

Des cancers multipliés par 10 en 45 ans selon un médecin

"Il y a de quoi s'inquiéter et s'interroger" prévient Bernard Giral, médecin généraliste de Fontvieille : "en 45 ans les cancers ont été multipliés par 10 dans le secteur, et certaines pathologies crèvent le plafond par rapport à la moyenne de Paca, alors que nous vivons loin des villes". Il réclame une enquête épidémiologique.

Fibre Excellence produit 250 mille tonnes de pâte à papier par an © Radio France - Fabien LE DU

Une usine plusieurs fois épinglée par l'état

L'usine, qui appartient aujourd'hui à un groupe indonésien, a été plusieurs fois rappelé à l'ordre par l'état pour des manquements aux normes. des travaux sont en cours. Un filtre devrait être installé dans les prochaines semaines pour limiter la pollution.

Réunion publique ce mercredi à 18H30 à Acte Sud à Arles.