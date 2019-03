À Val Cenis, l'arrivée de la neige réjouit les vacanciers

C'est la dernière semaine de vacances et la fin de la période de grand beau temps. De la neige est annoncée à partir de 1 200 mètres d'altitude ces jours-ci.

Val Cenis Lanslebourg, France

Que disent les vacanciers de l'arrivée des nuages ? Copier

Mauvaise pioche pour les vacanciers de la dernière semaine ? Ils arrivent en station alors que la période de grand soleil s'achève et que les nuages reviennent en force sur les montagnes. Mais les perturbations ont du bon : la neige fraîche est de retour ! C'est l'avis d'Yves Dimier, directeur du domaine skiable de Val Cenis qui nous donne le bulletin météo de la semaine : "effectivement la météo n'est plus au beau fixe. Mais finalement elle n'est pas si mal puisque les clients arrivés samedi ont profité d'une superbe journée, quelques petites perturbations lundi, mardi très beau, donc la semaine sera en moyenne très bonne. La journée la plus critique devrait être jeudi. Il va neiger. Les clients vont aussi profiter de la neige fraîche ! 100 % de soleil comme les trois premières semaines, c'était exceptionnel. Cette semaine qui arrive, il devrait y avoir 50 % de belles journées".

Yves Dimier, directeur du domaine skiable de Val Cenis Copier