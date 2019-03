À Valence, des centaines de kilos de déchets dans un espace naturel

Valence, France

Il y a des centaines de kilos de déchets par terre. Le site du lac des Couleures est magnifique, et pourtant plastique. On en trouve partout, des affiches publicitaires des enseignes du plateau des Couleures voisins, des "petits" déchets amenés par le vent, même des téléviseurs jetés par des citoyens peu scrupuleux.

La ville de Valence et l'agglomération ont décidé de nettoyer ce site, pour en faire un Espace Naturel Sensible. Quinze hectares, au nord-est de la ville, sur les berges de la Barberolle. Une zone humide extrêmement importante pour le stockage en cas d'éventuelle crue, mais aussi pour la biodiversité : plus de 50 espèces d'oiseaux et 400 plantes y vivent.

Pour nettoyer, la ville de Valence a fait appel à des travailleurs condamnés à des TIG (Travaux d'intérêt général). Ils ont été choisis en fonction de leur motivation pour le projet. Karim, l'un d'eux, se dit "absolument ravi" de faire partie de l'équipe. "C'est ce que j'apprends à mon fils, pour moi ce n'est pas un TIG, tout le monde devrait faire ça".

À ces 14 travailleurs s'ajoutent une dizaine de jeunes valentinois, soit en décrochage scolaire soit éloignés de l'emploi depuis longtemps. Après une semaine ils ont déjà ramassé plusieurs centaines de kilogrammes de déchets.