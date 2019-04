A Villers-la-Faye les enfants du Pôle Scolaire ont replanté une forêt

Camille et sa copine Maëlle ont pris part à cet incroyable projet!

Villers-la-Faye - France

Pendant que certains dévastent des millions d'hectares de forêt amazonienne, d'autres replantent... Ce mardi une quarantaine de petits élèves de trois classes de CM1 et CM2 du Pôle Scolaire de Villers-la-Faye, un village de 400 habitants dans les Hautes Côtes de Nuits, ont bouclé un projet de reforestation engagé en 2008 par la mairie.

Le projet mobilise les enfants de ce pôle scolaire depuis 11 ans © Radio France - Thomas Nougaillon

Dans une forêt communale en bordure des vignes et à proximité immédiate de la D115 entre Corgoloin et Villers-la-Faye, ils ont planté les tout derniers arbres du projet. Le terrain où ont oeuvré les enfants fait 1 hectare, il est situé sur le site d'une ancienne carrière. C'est l'ONG Dijonnaise "Forestiers du Monde" qui orchestre cette opération.

Coline et Jeanne tapent pour enfoncer un tuteur © Radio France - Thomas Nougaillon

Lucie et Maëlle, ont 10 ans, elles remuent la terre armées de petits gants en plastique. "Je suis en train de planter un arbre. J'aime bien ça. Parce que mon papi il en plante parfois et j'aime bien jardiner" explique Lucie. Sa copine ajoute "moi j'aime bien mettre de la terre sur les petits arbres et puis construire une forêt pour que les Petits Ducs viennent se nourrir car certains de ces arbres sont des arbres fruitiers".

Maud Coulon l'une des maîtresses de CM1-CM2 © Radio France - Thomas Nougaillon

Les enfants autour de Bernard Leclercq, "Forestiers du Monde". © Radio France - Thomas Nougaillon

Ce projet a permis de sensibiliser les enfants au respect de l'environnement assure Maud Coulon l'une des maîtresses de CM1-CM2. "C'est évident! Nous on le voit avec eux ils sont hyper conscients et parfois même un peu donneurs de leçons chez eux. Ils sont un peu choqués par certaines pratiques de leurs parents, par exemple, quand le tri est mal fait à la maison. Ils savent bien que le respect de l'environnement c'est leur futur, leur vie d'après."

Des élèves en pleine action! © Radio France - Argjend Shehu

Depuis 2008, les enfants sont suivis par l'ONG Dijonnaise "Forestiers du Monde". Dont Jean-Noël Cabassi est le vice-président. "Notre volonté c'est que ces écoliers apprennent comment reconquérir les forêts dans le monde finalement! Comment reconquérir les terres pour faire des forêts les plus variées possibles et qu'ils le fassent chez eux dans le temps scolaire. Ca s'est notre ambition".

Les enfants ont été encadrés durant toutes ces années par les "Forestiers du monde" © Radio France - Thomas Nougaillon

Mais pas facile de rendre ses droits à la nature sur ce terrain communal de Villers-la-Faye qui a été remblayé avec des matières inertes. Bernard Leclercq, membre de l'ONG "Forestiers du Monde". "Cela fait bientôt 10 ans qu'elle a été recouverte de déblais et vous voyez il y a encore très peu de choses qui poussent. Donc avant de refaire un milieu naturel, il faut aider un peu. Et c'est pour ça qu'on plante, il s'agit d'accélérer un peu le reboisement." Le sol est très pauvre. "Il n'y a pas d'humus, il n'y a pas de vers de terre, c'est complètement abiotique, il n'y a pas de vie et avant que la vie se réinstalle il faudra un peu de temps" prophétise Bernard Leclercq.

Les enfants ont appris le respect de l'environnement c'est le mérite de cette opération. © Radio France - Thomas Nougaillon

Durant ces 11 ans ce sont 100 arbres ou arbustes qui ont été plantés par les enfants, la moitié sont de essences méditerranéennes (pour tenir compte du réchauffement climatique), l'autre moitié des essences autochtones. Parmi ces essences : des chênes, des hêtres, des fruitiers comme des cormiers ou des arbustes comme des argousiers. Ce projet bénéficie du label interministériel « A l’Ecole de la Forêt ». Plus d'nfos sur le site www.forestiersdumonde.org