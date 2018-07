Rustrel, France

L'accès aux forêts de Vaucluse est limité pendant l'été. Jusqu'au 15 septembre, la forêt est sous la menace des incendies. La forêt représente 42% du territoire de Vaucluse, soit 152.000 hectares. On compte entre 50 et 200 départs de feux chaque année. En juillet dernier, 1.200 hectares de chênes et de pins avaient brûlé à La Bastidonne. La préfecture réglemente donc l’accès des forêts avec trois niveaux de vigilance : vert, orange et rouge.

Quand c'est vert on peut aller partout, à condition d'être prudent : pas de feux, pas de cigarettes, pas de circulation en voiture ou moto sur les pistes réservées au secours, les pistes DFCI pour Défense de la Forêt Contre les Incendies. Pas de camping non plus.

Quand la préfecture passe en orange un massif forestier, le risque est considéré comme très sévère. L’accès n'est possible entre 5 heures du matin et midi pour le Lubéron, les Monts de Vaucluse et les collines de Basse Durance. Des dérogations existent pour trois sites, accessibles malgré les restrictions :

Le Colorado Provençal à Rustrel

La Vallée de l’Aiguebrun à Buoux

La partie balisée de la cédraie du Petit Lubéron à Bonnieux et Lacoste.

L’accès aux massifs est interdit lorsqu'on passe en niveau rouge. La menace existe pour cet été avec la chaleur, le mistral et les herbes sèches très denses cet été après les pluies du printemps. La carte de la préfecture est publiée chaque jour à 17h00 avec un numéro de téléphone pour connaitre les forêts accessibles le lendemain : 04 28 31 77 11.

Dans les Bouches-du-Rhône, l’accès aux massifs forestiers est aussi limité pendant l'été. Les zones de dérogation les plus proches de Vaucluse pour trouver de l'ombre sont les abords de l'abbaye de Frigolet dans la Montagnette, le site des moulins à Fonvieille et la zone de loisirs du Bois à Charleval.