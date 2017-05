Action surprise de Greenpeace et d'ANV-COP21 dans une station Total de l'autoroute A20 en Corrèze

Une dizaine de militants de Greenpeace et d'ANV-COP21 (Action non violente) ont transformé la station située sur l'aire Porte de Corrèze en "récif corallien". Le but ? Dénoncer les projets de forage de Total en Amazonie, tout près des côtes.

Une véritable opération commando. Ils se sont montrés discrets avant de débouler devant les pompes à essence. Des tags "non aux forages", des autocollants un peu partout, des tracts distribués... Chacun s'est réparti la tâche pour faire passer un message clair : protéger l'environnement et plus particulièrement le récif de l'Amazone au Brésil. A l'embouchure du fleuve, Total, associé à BP et Petrobras, veut engager un projet d'exploration pour trouver du pétrole. Pendant un gros quart d'heure, les militants de Greenpeace et d''ANV-COP21 (Action non violente) ont aussi scotché de faux poissons ou des fausses tortues, peints en noir.

Puis une banderole a été déployée devant le bâtiment central de l'aire de repos située sur l'autoroute A20 à la frontière entre Haute-Vienne et Corrèze. Cette opération a été menée au niveau national, dans une vingtaine de villes. "C'est la première fois qu'on mène une action commune avec Greenpeace", explique Yann, le porte-parole d'ANV Limoges, qui compte une vingtaine d'adhérents. "On doit lutter tous les jours."

Des membres d'ANV COP21 venus de Limoges. © Radio France - Julien Balidas