Adoptez des poules pondeuses pour réduire vos déchets ménagers en Savoie !

Chamoux-sur-Gelon, France

"Adopter une poule pour réduire vos déchets !" dans la communauté de communes Cœur de Savoie, autour de Saint Pierre d'Albigny. Moyennant une participation de 20 euros, vous recevrez deux poules pondeuses chez vous. Il faut un bout de jardin cloturé, ne pas être propriétaire de poules.

Non seulement, vous aurez en moyenne 150 œufs frais par an, mais vous recyclerez aussi 150 kilos d'ordures ménagères - des déchets de table, des épluchures, etc... qui finiront dans le gosier des poules.

Moins de déchets, des œufs frais et du lien social

A Chamoux-sur-Gelon, rencontre avec Hélène et Fabien, parents de deux jeunes enfants, engagés dans l'opération depuis deux ans. Comme le dit Hélène, "avant, on ne faisait pas vraiment attention à nos déchets. Avec les poules, on s'est rendu compte qu'on faisait trop à manger, qu'on gaspillait. Grâce à elles, on a changé nos pratiques alimentaires. Les poules nous ont rendus plus éco-responsables. Et en plus, on a des œufs frais tous les jours et elles vont vers nos enfants, elles sont attachantes."

Non seulement, l'expérience est concluante, mais la famille a adopté un coq pour faire des petits, elle a aujourd'hui quatre poules ! L'utilisation des déchets ménagers a aussi entraîné la réalisation d'un potager cette année avec le compost naturel. Bref, "on peut toujours faire mieux !" Ces petits pas rappellent la démarche des colibris de Pierre Rabhi, sauf qu'ici, le colibri est une poule.

Ambassadrice de cette initiative, Hélène a convaincu deux voisins d'adopter des poules. Si bien que les voisins s'entraident en cas d'absence pour nourrir les poules et prélever les œufs. La poule crée aussi du lien social.

La poule rend encore plus écolo ! Copier

25 familles se sont déjà inscrites cette année. Il reste cinq places (donc dix poules). Inscriptions sur le site de la communauté de communes.