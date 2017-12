Nantes, France

Quelques jours après la remise au Premier ministre du rapport des trois médiateurs sur le projet de transfert de l'aéroport de Nantes, le syndicat mixte aéroportuaire (SMA) a adressé lundi un long courrier au Président de la République. Dans ce document de six pages, les élus du syndicat (qui regroupe les collectivités favorables au projet) disent vouloir "corriger plusieurs éléments erronés" et dénoncent les "conclusions pour le moins orientées" du rapport.

Le réaménagement de Nantes-Atlantique

Parmi les neuf points développés en annexe, les élus n'apprécient pas que les médiateurs aient pu laisser penser que le réaménagement de Nantes-Atlantique n'a jamais été étudié alors qu'il l'a été à plusieurs reprises depuis le débat public de 2003 et jusqu'à une décision de la Cour administrative d'appel de Nantes en novembre 2016.

Par ailleurs le SMA refuse de croire qu'en cas de réaménagement de Nantes-Atlantique les procédures seront réduites à deux ans là où elles ont mis 15 ans pour faire émerger le projet de Notre-Dame-des-Landes.

Critiques tous azimuts

Les signataires de la lettre au chef de l'Etat critiquent les conclusions du rapport sur les nuisances sonores et le bilan carbone des deux aéroports, ils estiment également que les pénalités en cas d'annulation du projet ont été sous-évaluées et que les électeurs ont voté en toute connaissance de cause lors de la consultation de juin 2016.

Retrouvez l'intégralité du courrier envoyé à Emmanuel Macron ici.