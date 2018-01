Connaitre le taux de pollution de l'air quartier par quartier dans les grandes agglomération de Nouvelle-Aquitaine c'est désormais possible. L'observatoire régional de l'air propose une nouvelle carte. Elle permet la présence de particule fine et autres polluants dans l'atmosphère.

Cette carte est disponible chaque jour sur le site de l'observatoire régional de l'air. Il est possible d'observer le taux de pollution de plusieurs agglomérations de Nouvelle Aquitaine comme Angoulême, la Rochelle, Niort, Poitiers et Bordeaux. Sans surprises dans l'agglomération bordelaise, les zones les plus polluées sont concentrées vers les axes routiers.

"Plus les sources d'émissions sont concentrées, plus les niveaux vont être élevés"

A Bordeaux, sur la carte de pollution, plusieurs secteurs comme la place Gambetta, les quais, les boulevards ou encore le Pont Saint-Jean, affichent une couleur jaune-orangée et même rouge. Sur une échelle de couleur qui va du vert, très bon, au brun pour une qualité de l'air est très mauvaise : "globalement les zones les plus polluées sont celles qui concentrent de nombreuses zones d'émissions : voitures, habitations, activités industrielles et agricoles. Plus il y a de concentrations de sources d'émissions et plus les niveaux vont être élevés" explique Sylvianie Gassian d'Atmo Nouvelle Aquitaine.

La place Gambetta à Bordeaux fait partie des zones où la pollution de l'air est concentrée en raison du passage de nombreux véhicules polluants - Capture d'écran Atmo Nouvelle-Aquitaine

"Un réel enjeux sanitaire"

En France, la pollution de l'air cause 48.000 décès chaque année. À Bordeaux, la perte d'espérance de vie liée à la pollution est de cinq mois : "c'est un réel enjeux sanitaire. quand on est par exemple en épisode de pollution, certaines personnes peuvent avoir les yeux qui piquent, avoir de la toux ou encore ressentir une gêne respiratoire et cela peut aller jusqu'à des phénomènes de développement de cancer" explique Sylvianie Gassian.

Pour Dominique, habitante de Bordeaux, cette carte précise de pollution est une bonne nouvelle mais il faudrait aller plus loin. "c'est un très bon dispositif mais ce qui serait encore plus intéressant c'est qu'un panneau soit affiché dans les rues à la vue de tous et pas seulement sur un site internet". Pour lutter contre la pollution, Atmo Nouvelle Aquitaine recommande d'utiliser le moins possible la voiture. Essayer de favoriser les transports en commun et le vélo par exemple. Et en épisode de pic de pollution éviter au maximum l'usage de cheminées ouvertes.