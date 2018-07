Une charte a été signée à Luggu Di Nazza en Haute-Corse entre les agriculteurs et la collectivité de Corse. L’objectif est d'utiliser l'eau de manière raisonnée et ainsi éviter de la gaspiller

Agriculteurs et collectivité de Corse signe une charte sur la gestion de l'eau

Corse, France

Cette année, les réserves en eau de la Corse sont pleines. Ce qui ne doit pas faire oublier pour autant les sécheresses de 2003 et de 2017. Deux épisodes particulièrement secs qui ont fait prendre conscience de la nécessité de préserver cette ressource qui est vitale.

10 recommandations

Cette charte propose 10 recommandations, parmi elles, l’utilisation raisonnée de l’eau, la formation des hommes ou encore de la recherche. L’objectif est d’arroser moins pour arroser mieux.

Des sondes pour les agriculteurs

25% d’eau économisée pour Simon Pierre Fazi depuis qu’il a installé des sondes dans son exploitation de clémentines. Des sondes plantées dans le sol "utilisées en début de campagne pour savoir quand débuter l’irrigation des arbres et ensuite durant la campagne de savoir quelle dose il faut apporter par rapport au besoin de la plante." Une technique qui permet de gaspiller le moins d’eau possible. Simon Pierre Fazi constate aussi qu’avec un apport d’eau raisonné ses fruits sont de meilleurs qualités

Charte pour la gestion de l'eau entre les agriculteurs et la collectivité de Corse: Simon Pierre Fazi Copier

Une évolution des mentalités

Pour Joseph Colombani, le président régional de la chambre d'agriculture mettre en place cette charte pour une meilleure gestion de l’eau par les agriculteurs n’a pas été difficile car selon lui, il y a une évolution des mentalités "L’enjeu c’est l’eau, et l’eau c’est nécessaire, elle manque et on a besoin d’une organisation mais aussi parce qu’on a un vrai engagement écrit de l’office hydraulique, avec _des vrais projets concrets de retenues ou de transfert d’eau_."

Charte pour la gestion de l'eau entre les agriculteurs et la collectivité de Corse: Joseph Colombani Copier

Pour Xavier Lucciani, le président de l’office hydraulique de la Corse, cette charte signée avec les agriculteurs est un début _"on continuera avec les autres filières économique"_.