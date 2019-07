Agriculture : pourquoi l'accord européen avec le Mercosur inquiète les éleveurs français ?

Dangereux, injuste, responsable d'une concurrence déloyale. Voilà comment les agriculteurs français voient ce compromis trouvé vendredi 28 juin dernier entre l'Union européenne et les quatre pays du Mercosur, Brésil, Argentine, Uruguay et Paraguay. Pour l'instant, le texte n'a pas été dévoilé et un long parcours l'attend avant d'entrer - ou non - en vigueur. Un compromis après 20 ans d'âpres discussions entre les États, c'est la goutte qui fait déborder le vase pour les agriculteurs, très inquiets depuis le début.

Une concurrence déloyale

La crainte des éleveurs français, comme ceux du Limousin, c'est de voir débarquer sur le marché européen des tonnes de viande sud-américaine, du bœuf, de la volaille, mais aussi du sucre. L'accord prévoit la suppression de 92% des droits de douane. On pourrait donc voir arriver chez nous 99.000 tonnes de bœuf argentin, ou encore 180.000 de tonnes de sucre en plus, pareil pour la volaille.

Les agriculteurs ont peur de ne pas réussir à faire face aux "usines à viandes américaines". Des mastodontes, comparés à leurs petites structures, souvent des exploitations familiales qui dépendent des subventions européennes.

Des normes sanitaires inégales

Les écologistes sont nombreux à dénoncer, comme les agriculteurs, le risque sanitaire que représente l'accord avec le Mercosur. En France, les élevages sont soumis à de nombreuses exigences, notamment pour garder leurs labels. Il est interdit d'alimenter les bêtes avec des OGM, obligatoire de produire plus de 80% de leur nourriture sur l'exploitation et de n'utiliser que des antibiotiques pour les soigner, et non pour alimenter leur croissance. Sans oublier l'interdiction d'utiliser des hormones.

Les normes sont moins nombreuses en Amérique latine, notamment au Brésil, l'un des quatre pays de l'alliance commerciale. Quelques mois après son arrivée, le nouveau président d'extrême-droite Jair Bolsonaro a homologué 239 pesticides, dont 31% sont interdits en Europe. Sans parler de l'Amazonie qu'il compte bien continuer d'exploiter.

"Le libre-échange est à l'origine de toutes les problématiques écologiques", a dénoncé dimanche soir l'ancien ministre français de la Transition écologique, Nicolas Hulot, dans un entretien au Monde. Avant de poursuivre : "On finit par ne plus croire personne: on dit des choses et dans la foulée (...) on signe des traités qui nous mènent à l'opposé". De son côté, Emmanuel Macron, satisfait d'avoir trouvé un compromis, promet d'être vigilant sur la mise en oeuvre de ce pacte qui concerne près de 770 millions de consommateurs.