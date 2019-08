Ahuillé : des habitants découvrent une montagne de déchets sous leur jardin

Ahuillé, France

Les deux maisons se situent dans la rue des Souvenirs à Ahuillé, près de Laval. Pourtant, le temps passant, plus aucune trace écrite ne fait mention de la décharge publique où les habitants jetaient leurs détritus dans les années 70. Le passé a resurgi de terre, le 9 juillet, au moment où les propriétaires ont entamé des travaux dans leur jardin.

Du plastique, du verre et de la ferraille

Jessica loue une maison pavillonnaire depuis trois ans à Ahuillé. Au mois de juin, elle achète le logement et entame avec sa voisine, Chloé, toute jeune propriétaire, des travaux dans leur jardin qui communique. "La pelleteuse a commencé à creuser et vous voyez, on trouve du plastique, des bidons, des morceaux de verre, de la ferraille", déplore Jessica.

Jessica, l'une des propriétaires, a été abasourdie en découvrant ce qui se cachait sous son jardin. Copier

Son voisin, un ancien habitant, se rappelle du terrain avant qu'il ne soit recouvert de terre : "Vous savez à l'époque, tout le monde venait jeter ses déchets ici". Un entrepreneur a par la suite racheté la parcelle, a construit un bâtiment. Le terrain a de nouveau changé de propriétaire et les maisons actuelles ont été construites il y a une dizaine d'années.

"Le problème, c'est qu'on ne sait pas où cette décharge s'arrête, déplore Jessica. Si cela concerne uniquement le jardin, dans ce cas je demande qu'on nous retire les déchets mais s'il y en aussi sous la maison, j'aimerais que la vente soit annulée."

Sa voisine, Chloé, 22 ans seulement, est plus tranchée : "Je veux partir d'ici, je demande l'annulation de la vente pour vice cachée. Depuis le 9 juillet, je laisse les volets de mon salon fermés".

Contactée, la mairie n'a pas encore répondu à nos questions.