Ajaccio : Des super-héros pour nettoyer les plages !

Par Thibault Quilichini et Jérôme Susini, France Bleu RCFM

Des enfants âgés de 3 à 6 ans des centres aérés de la Résidence des Iles et de Baleone, gantés et masqués, ont participé à "une super mission" de ramassage des déchets sur la plage de l'Odyssée, à Ajaccio. Une opération en partenariat avec les services de propreté de la ville et de la CAPA.